Milan, le varianti tattiche per il 2022/2023: le idee di Pioli

L'obiettivo, non nascosto, è quello di difendere quel tricolore conquistato quasi inaspettatamente lo scorso maggio. Una missione non semplice, data l'agguerrita concorrenza guidata da Inter e Juventus, ma il Milan di Pioli, anche nella stagione 2022/2023, vuole recitare un ruolo da assoluto protagonista. I rossoneri, che hanno appena prelevato Charles De Ketelaere dal Bruges, vogliono infatti dimostrare che quello dello scorso anno non è stato un trionfo isolato, frutto del caso o di circostanze favorevoli. E per il farlo, il tecnico del Diavolo, sta lavorando anche a qualche alternativa tattica, per cambiare copione, all'occorrenza, dal solito 4-2-3-1.

Milan, le alternative tattiche per la nuova stagione

Modulo provato in queste settimane di preparazione è il 4-3-3, che, quando necessario, è in grado di dare più equilibrio in mezzo al campo. In questo caso verrebbe sacrificato un trequartista per l'inserimento di un centrocampista in più, che potrebbe essere il francese Adli, che ha ben figurato nel precampionato. Un modulo che permetterebbe a Leao e De Ketelaere, chiamati ad agire alle spalle di Giroud in attacco, di essere più liberi da compiti difensivi.

Altra alternativa studiata da Pioli è la difesa a 3. Soluzione attuabile soprattutto con il ritorno a pieno regime di Simon Kjaer, pronto a rimettersi a disposizione dopo il grave infortunio che lo ha costretto ai box per tutta la seconda parte della scorsa stagione. In questo caso Calabria (o Florenzi) ed Hernandez sarebbero chiamati a ricoprire tutta la fascia in un innovativo, per questo Milan, 3-4-3.

Ecco, nel dettaglio, le due possibili soluzioni: