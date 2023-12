Lasciarsi alle spalle il ko con l'Atalanta e l'eliminazione dalla Champions League e ripartire. Questo l'obiettivo del Milan, che domenica 17 dicembre, alle 12.30, ospiterà a San Siro il Monza nella gara valevole per la 16esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i rossoneri, attualmente terzi in classifica a -9 dall'Inter capolista, andranno a caccia dei tre punti per blindare un posto tra le prime quattro e mantenere in vita qualche speranza scudetto. Il Monza, invece, vorrà conquistare un risultato positivo per dare continuità alla vittoria ottenuta con il Genoa nell'ultimo turno.

Milan-Monza, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara con il Monza, dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza in difesa. All'elenco degli indisponibili si è infatti aggiunto anche Calabria, fermato per una giornata dal giudice sportivo, e, in caso di mancato recupero di Kjaer, potrebbe esserci quindi spazio per Simic per comporre la coppia centrale insieme a Tomori, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. In mezzo al campo Loftus-Cheek, Musah e Reijnders, mentre in attacco Chukwueze potrebbe spuntarla su Pulisic per completare il tridente con Leao e Giroud.

Milan-Monza, le scelte di Palladino

Palladino, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Colpani e Mota Carvalho ad agire alle spalle di Colombo. A centrocampo Gagliardini al fianco di Pessina con Kyriakopoulos e Ciurria sulle corsie esterne, mentre in difesa ci sarà spazio per D'Ambrosio, Caldirola e Pablo Marì. Tra i pali Di Gregorio.

Milan-Monza, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Simic, Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. All. Pioli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, Pablo Marì; Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladini

Milan-Monza, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Monza, in programma domenica 17 dicembre alle 12.30 a San Siro e valevole per la 16esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.