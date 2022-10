Milan-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della quarta vittoria consecutiva. Il Milan, dopo quelle con Empoli, Juventus e Verona, cerca una nuova affermazione nella gara contro il Monza, in programma sabato 22 ottobre alle 18 a San Siro e valevole per l'undicesima giornata del campionato di serie A. I rossoneri vogliono infatti dare continuità ai propri risultati per rimanere in scia della vetta, attualmente occupata dal Napoli e distante tre punti. Attenzione, però, ai brianzoli: i biancorossi, dopo un inizio di stagione complicato, hanno cambiato marcia con l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, conquistando tre vittorie consecutive prima del ko di Empoli nell'ultimo turno. Una partita, quindi, che il Diavolo non potrà permettersi di prendere sotto gamba.

Milan-Monza, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Monza, recupera De Ketelaere e Kjaer, che dovrebbero però partire dalla panchina. Ancora ai box invece Maignan, messo ko da un nuovo problema muscolare. Modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Origi che potrebbe far rifiatare Giroud al centro dell'attacco. Attenzione, però, perché un turno di riposo potrebbe essere concesso anche a Leao: in questo caso ci sarebbe spazio per Rebic sulla trequarti insieme a Messias e Diaz. Qualche cambiamento potrebbe esserci anche in mezzo al campo, con Pobega pronto a far rifiatare Tonali. In difesa, invece, spazio per Dest sulla destra, con il reparto completato da Kalulu, Tomori ed Hernandez. Tra i pali Tatarusanu.

Milan-Monza, le scelte di Palladino

Palladino sarà privo di Rovella, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione di Empoli. In mezzo al campo, nel 3-4-2-1 biancorosso, dovrebbe esserci quindi spazio per Barberis al fianco di Sensi, con Ciurria e Carlos Augusto sulle corsie esterne. Sulla trequarti Pessina e Caprari alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere Gytkjaer (ma attenzione alla candidatura di Petagna). In difesa Marlon, Pablo Marì e Caldirola a protezione del portiere Di Gregorio.

Milan-Monza, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi. All. Pioli

Monza (3-4-2-1); Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All. Palladino

Milan-Monza, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Monza sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.