Milan - Napoli 0-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Napoli torna alla vittoria e lo fa in una partita importantissima, battendo per 1-0 il Milan al Meazza. Gli azzurri con una prestazione di grande cuore ed intensità, riescono ad avere la meglio sugli uomini di Pioli nonostante le tante assenze. A decidere il match un gol di Elmas di testa dopo 5 minuti di gioco. I partenopei agganciano i rossoneri in classifica e si piazzano al secondo posto, alle spalle dell'Inter capolista.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (41' st Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure; Tonali (33' st Bennacer), Kessie; Messias (33' st Castillejo), Diaz (18' st Giroud), Krunic (18' st Saelemaekers); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Bakayoko, Maldini. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme (9' st Lobotka); Lozano (32' st Politano), Zielinski (32' st Ounas), Elmas (41' st Ghoulam); Petagna (33' st Mertens). A disposizione: Meret, Marfella, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Massa di Imperia.

MARCATORI: 5' pt Elmas (N).

NOTE: Ammoniti: Di Lorenzo, Malcuit (N). Recupero: 0' pt, 7' st.

Milan - Napoli 0-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Milan - Napoli 0-1 giocata domenica 19 dicembre sono disponibili su Sky Sport