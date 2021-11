Milan-Napoli, il testa a testa: chi ha il calendario migliore fino a Natale?

Un testa a testa avvincente, con le due formazioni che guidano al momento la classifica con i loro 32 punti. Napoli e Milan si sono rese protagonista di una prima parte di stagione da favola, che le ha portate ad accumulare già un buon margine sul resto del gruppo: l'Inter, dopo dodici giornate, è infatti già a -7, mentre ancora più distanti si trovano Atalanta (-10), Lazio (-11), Roma (-13) e Juventus (-14, con i bianconeri appaiati in classifica a Fiorentina e Bologna). Azzurri e rossoneri si daranno battaglia per cercare di chiudere il 2021 al primo posto, con lo scontro diretto previsto proprio prima di Natale.

Napoli, il calendario fino a Natale

Il Napoli, la prossima domenica, sarà atteso dalla complicata trasferta sul campo dell'Inter, con i nerazzurri che tenteranno di conquistare l'intera posta in palio per ridurre il gap dalla vetta. La formazione di Luciano Spalletti ospiterà poi allo stadio Maradona la Lazio dell'ex Maurizio Sarri prima di fare visita al Sassuolo e di attendere sul proprio campo l'Atalanta in un altro scontro di vertice. In calendario, poi, la sfida interna con l'Empoli, che precederà lo scontro diretto di San Siro con il Milan, in programma il 19 dicembre. Il 2021, per i partenopei, si chiuderà infine con il match contro lo Spezia.

Questo, nel dettaglio, il calendario del Napoli in campionato fino alla sosta di Natale:

domenica 21 novembre: Inter-Napoli

domenica 28 novembre: Napoli-Lazio

mercoledì 1 dicembre: Sassuolo-Napoli

sabato 4 dicembre: Napoli-Atalanta

domenica 12 dicembre: Napoli-Empoli

domenica 19 dicembre: Milan-Napoli

mercoledì 22 dicembre: Napoli-Spezia

Milan, il calendario fino a Natale

Il Milan, al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, farà visita alla Fiorentina in un match dall'alto coefficiente di difficoltà. Per i rossoneri, poi, una serie di partite sulla carta "morbide": Sassuolo (in casa), Genoa (in trasferta), Salernitana (in casa) e Udinese (in trasferta), prima dell'infuocato scontro diretto con il Napoli. Ultimo impegno del 2021, per gli uomini di Pioli, sarà al Castellani di Empoli.

Questo, nel dettaglio, il calendario del Milan in campionato fino alla sosta di Natale: