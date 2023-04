Milan-Napoli, non solo Leao e Kvaratskhelia: quattro (possibili) giocatori decisivi a sorpresa

Gli occhi di tutti, in occasione di Milan-Napoli, valevole per i quarti di finale di Champions League, saranno puntati su Leao e Kvaratshkelia, i due uomini di maggior talento da una parte e dall'altra (Osimhen, l'altra grande stella dei partenopei, non sarà della gara a causa di un problema muscolare). Ma a decidere la sfida di San Siro, su cui saranno puntati gli occhi di tutta Europa, potrebbe essere anche qualche nome a sorpresa: vediamone due parte.

Milan

Ismael Bennacer

Nella sfida di campionato dello scorso 2 aprile è stata la mossa a sorpresa di Stefano Pioli, che ha deciso di adattare Ismael Bennacer nell'inedita posizione di trequartista. Una soluzione studiata dal tecnico per mantenere equilibrio in fase di non possesso garantendo, allo stesso tempo, qualità al momento di accompagnare l'azione offensiva. E proprio l'algerino, nella sfida del Maradona, è stato uno dei migliori campo. Una prestazione super che Bennacer, adesso, vuole ripetere in Europa.

Simon Kjaer

Il ballottaggio con Thiaw è ancora vivo, ma Pioli, per la sfida con il Napoli, dovrebbe puntare al centro della difesa su Simon Kjaer, elemento che garantisce esperienza e personalità. Il danese difficilmente sbaglia negli appuntamenti importanti ed è pronto a vivere una serata da protagonista.

Napoli

Hirving Lozano

Nell'eterno ballottaggio con Politano, a spuntarla, dovrebbe essere il messicano, giocatore che gode della completa fiducia da parte di Luciano Spalletti. Le sue accelerate potrebbero far male alla difesa rossonera e a Theo Hernandez, giocatore che, per vocazione, è maggiormente portato alla fase offensiva che a quella difensiva.

Amir Rrahmani

Insieme a Kim è una delle colonne della difesa partenopea e Rramhani sa come esaltarsi nelle sfide importanti, quando non lesina a farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol, come dimostrano le reti segnate in campionato contro Juventus e Atalanta.