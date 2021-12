Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Le ex capoliste della Serie A si sfidano a San Siro per non fare scappare l’Inter. Milan-Napoli è sfida Scudetto con Pioli e Spalletti che arrivano al big match a pezzi a causa dei tanti infortuni. I rossoneri recuperano solo Giroud, mentre Leao, Calabria, Rebic, Pellegri e il lungodegente Kjaer non ci saranno. Tanti problemi anche dall’altra parte della barricata con gli azzurri che saranno privi di Kuoilbaly, Fabian Ruiz, Osimhen e Insigne, che ha provato a fare di tutto per esserci ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Per fortuna di Spalletti arriva anche qualche buona notizia dall’infermeria: Mario Rui e Lobotka potranno andare almeno in panchina, torna titolare invece Anguissa.

Milan-Napoli: le scelte di Pioli

Due dubbi per Stefano Pioli in vista del prossimo match a San Siro. A destra in difesa si giocano una maglia Florenzi e Kalulu, con il primo in leggero vantaggio per completare la retroguardia rossonera. Tutto da sciogliere invece il rebus trequartista con Diaz e Krunic che si contenderanno il posto fino a domenica. In questo momento Krunic sembra essere davanti allo spagnolo per dare maggiore quantità alla mediana, ma non sono escluse soprese. In attacco, nonostante il recupero di Giroud giocherà dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic sostenuto sugli esterni da Saelemakers e Messias, ultime risorse della ridotissima rosa del Milan visto che Leao e Rebic non ci saranno. La regia sarà affidata a Tonali che farà coppia con Kessié, solo panchina quindi per Bennacer.

Milan -Napoli: le scelte di Spalletti

Coperta cortissima anche per Spalletti che deve rinunciare praticamente a mezza squadra. In difesa tutto dipende da Mario Rui, se riuscirà a giocare dal primo minuto si piazzerà a sinistra, altrimenti scalerà sulla fascia mancina Di Lorenzo con Malcuit a destra. Nel cuore del centrocampo torna Anguissa che farà coppia con Demme. Già scelto l’attacco, il forfait di Insigne non regala molte alternative agli azzurri, gli esterni saranno Politano e Lozano, Zielinski farà il trequartista alle spalle di Mertes, favorito su Petagna per il ruolo di centravanti.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1) Maingnan, Florenzi, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemakers, Krunic, Messias; Ibrahimovic

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida di San Siro sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, per guardare le immagini del match sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento. La App per il servizio è disponibile su tutti i dispotivi abilitati, smartphone, tablet, pc, Smart TV. Altra possibile soluzone è utilizzare la TimVision Box. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, grande ex milanista, centrocampista capace di vincere tutto con la maglia del Diavolo.