Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Appena dieci giorni dopo la clamorosa vittoria rossonera, con il Diavolo capace di espugnare con un rotondo 4-0 lo stadio Maradona, Milan e Napoli si troveranno nuovamente l'una di fronte all'altra a San Siro mercoledì 12 aprile, stavolta nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Un derby tutto italiano ricco di spunti, con i partenopei, dominatori del campionato di serie A, che cercheranno di vendicare il recente, e pesante, ko riaffermando la gerarchia di valori emersa in stagione. La formazione di Stefano Pioli, reduce dall'opaco pareggio interno con l'Empoli, vorrà però sfruttare dalla sua il "dna europeo" che, da sempre, caratterizza i rossoneri.

Milan-Napoli, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida di andata contro il Napoli, si affiderà al 4-2-3-1, con Giroud che tornerà titolare al centro dell'attacco dopo l'iniziale panchina con l'Empoli. A sostegno del francese, sulla trequarti, ci saranno Diaz, Bennacer e Leao, con Krunic che affiancherà Tonali sulla linea di centrocampo. Un dubbio in difesa, dove è ballottaggio serrato tra Kjaer e Thiaw per comporre la coppia centrale con l'inamovibile Tomori. Terzini Calabria a destra ed Hernandez a sinistra, tra i pali Maignan.

Milan-Napoli, le scelte di Spalletti

Spalletti è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Osimhen: se il nigeriano dovesse essere recuperato, toccherebbe a lui ricoprire il ruolo di punta centrale nel 4-3-3 azzurro, altrimenti, con Simeone out, spazio per Raspadori. Il tridente, poi, dovrebbe essere completato da Lozano, favorito su Politano, e Kvaratskhelia. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in difesa si contendono una maglia Olivera e Mario Rui per completare il reparto con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo. In porta Meret.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Napoli, in programma mercoledì 12 aprile alle 21 a San Siro e valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video.