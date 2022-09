Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara che promette spettacolo, quella in programma domenica 18 settembre alle 20.45 a San Siro. Il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria, ospiterà il Napoli, che in settimana ha travolto i Glasgow Rangers, nel big match della settima giornata del campionato di serie A. Le due formazioni, al momento, condividono il primo posto della classifica insieme all'Atalanta con i loro 14 punti: conquistare l'intera posta in palio, quindi, significherebbe dare una prima spallata ai rivali.

Milan-Napoli, le scelte di Pioli

Pioli, per il big match contro il Napoli, sarà costretto a fare i conti con l'assenza di Leao, fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso ricevuto contro la Sampdoria. Out anche Rebic e Origi, oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi. Il tecnico rossonero potrebbe confermare il consueto 4-2-3-1, con Messias, De Ketelaere e Saelemaekers ad agire alle spalle di Giroud. Attenzione però alle possibili sorprese: Pioli valuta infatti anche la possibilità di affidarsi al 4-3-2-1, con l'inserimento di Diaz dal primo minuto sulla trequarti e di Pobega a centrocampo, o al 4-3-3, con Messias e Saelemaekers larghi nel tridente offensivo (in questo caso panchina per De Ketelaere).

Milan-Napoli, le scelte di Spalletti

Spalletti sarà ancora privo di Osimhen e Demme, mentre ha recuperato Lozano, al quale, nel 4-3-3 azzurro, dovrebbe essere però preferito Politano per comporre il tridente offensivo con Raspadori (in vantaggio su Simeone) e l'inamovibile Kvaratskhelia. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski (iniziale panchina per Ndombele), mentre in difesa, per completare il reparto con Di Lorenzo, Rrahmani e Kim, si contendono una maglia Olivera e Mario Rui.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.