Milan-Napoli, il pronostico: chi vincerà il big match?

Un match assolutamente da non perdere, quello in programma domenica 18 settembre alle 20.45 a San Siro. L'una di fronte all'altra, infatti, ci saranno Milan e Napoli, le due formazioni che, insieme all'Atalanta, condividono il primo posto nella classifica di serie A dopo sei giornate. Una sfida che potrebbe dare già un primo segnale su quello che sarà il futuro del torneo delle due squadre, entrambe chiamate a recitare un ruolo da protagoniste nella nuova stagione.

Milan-Napoli, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, in settimana, ha conquistato la prima vittoria europea della stagione superando per 3-1 la Dinamo Zagabria: un successo che ha permesso al Diavolo di portarsi al primo posto nel gruppo E di Champions League. I rossoneri, in precedenza, avevano superato a Marassi per 2-1 la Sampdoria, prolungando la propria serie positiva in campionato, dove hanno conquistato quattro vittorie e due pareggi in sei gare. Un pari, per i rossoneri, è arrivato anche nella prima giornata di Champions, quando gli uomini di Pioli si sono dovuti accontentare dell'1-1 sul campo del Salisburgo.

Milan-Napoli, come arrivano alla sfida gli azzurri

Momento più che positivo per il Napoli, che, tra campionato e Champions, ha raccolto quattro vittorie consecutive: 2-1 con la Lazio, 4-1 con il Liverpool, 1-0 con lo Spezia e, infine, 3-0 con i Glasgow Rangers. Un andamento che testimonia lo stato di salute di cui godono gli uomini di Spalletti in questo inizio di stagione, i quali, così come i rossoneri, hanno conquistato quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei giornate di serie A. I pari, per i partenopei, sono arrivati contro Lecce (1-1 lo scorso 31 agosto) e Fiorentina (0-0 il 28 agosto).

Milan-Napoli, il pronostico

Un match che si preannuncia apertissimo, quello di San Siro. Il Milan sta confermando quanto di buono fatto vedere nella passata stagione, terminata per i rossoneri con la conquista del titolo di campioni d'Italia, mentre i partenopei, così come accaduto nella scorsa annata, si stanno rendendo protagonisti di una partenza sprint. Il Diavolo, tuttavia, si presenterà alla sfida priva del suo uomo di maggior talento, quel Leao fermato dal giudice sportivo in seguito al rosso rimediato contro la Sampdoria. Un'assenza di cui è pronto ad approfittare il Napoli, che, da parte sua, non sembra stia risentendo particolarmente dell'infortunio di Osimhen. Ecco perché gli azzurri, che fra l'altro si trovano meglio a giocare contro squadre propositive, come il Milan, che non si chiudono a riccio dietro, potrebbero anche fare il colpaccio.