Milan-Napoli, il pronostico della super sfida Champions

Milan-Napoli, atto secondo. Appena dieci giorni dopo la sfida di campionato, che ha visto il Diavolo espugnare il Maradona con un clamoroso 0-4, rossoneri e partenopei si troveranno nuovamente gli uni di fronte agli altri, stavolta a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Champions League (ritorno in programma martedì 18). Un confronto tra due formazioni divise da ben 22 punti in campionato (74 per il Napoli, 52 per il Milan), ma in cui, come dimostra proprio il precedente del 2 aprile, non esiste niente di scontato.

Milan-Napoli, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultima giornata di campionato, non è andato oltre lo 0-0 a San Siro contro l'Empoli. Un pareggio che, in qualche modo, ha un po' spento gli entusiasmi per il 4-0 inflitto al Napoli allo stadio Maradona, che aveva fatto seguito alla sconfitta per 3-1 di Udine. Gli uomini di Stefano Pioli, nelle ultime cinque giornate di serie A, hanno raccolto soltanto 5 punti, confermando tutte le difficoltà di questa prima parte di 2023. Malgrado tutto, però, i rossoneri sono al quarto posto, con una lunghezza di vantaggio sull'Inter.

Milan-Napoli, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli, nell'ultimo turno di campionato, ha espugnato per 2-1 il via del Mare di Lecce, riscattando così il ko per 4-0 subìto di fronte al proprio pubblico contro il Milan. In precedenza, in serie A, erano arrivate le affermazioni contro Torino e Atalanta, inframezzate dal 3-0 rifilato all'Eintrach Francoforte negli ottavi di Champions League.

Milan-Napoli

La stagione dice che il Napoli ha valori superiori a quelli del Milan, ma il precedente di appena dieci giorni fa dimostra come i rossoneri, se in palla, possono creare non pochi grattacapi agli azzurri. Il Napoli, inoltre, dovrà verosimilmente fare a meno di Osimhen, uomo cardine della formazione di Luciano Spalletti. La sensazione è che, trattandosi soltanto dei primi novanta minuti di un confronto che si deciderà su due sfide, possa quindi venir fuori una gara a momenti bloccata, con il risultato di pareggio che, a nostro avviso, potrebbe essere quello più probabile.