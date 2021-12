Milan-Napoli, il pronostico: chi vincerà la sfida di San Siro?

Scontro diretto per lo scudetto a San Siro. Domenica 19 dicembre, nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli ospiterà il Napoli di Luciano Spalletti in una sfida che potrebbe essere già decisiva in chiave tricolore. I rossoneri, con il pareggio di 1-1 dell'ultimo turno sul campo dell'Udinese, sono stati scavalcati dall'Inter al comando della classifica, mentre i partenopei, fino a poche settimane fa leader del torneo, sono scivolati al quarto posto con le ultime due sconfitte contro Atalanta ed Empoli. Un match, quindi, in cui sarà vietato fallire per entrambe le squadre.

Milan-Napoli, comne arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultima giornata, ha strappato solamente in extremis un pareggio sul campo dell'Udinese grazie ad una perla del solito Ibrahimovic. In precedenza, per i rossoneri, erano arrivate le vittorie contro Genoa e Salernitana che avevano fatto dimenticare gli scivoloni contro Fiorentina e Sassuolo. Gli uomini di Pioli, la scorsa settimana, hanno inoltre dovuto dire addio all'Europa con il ko interno per 1-2 col Liverpool che li ha condannati all'ultimo posto del girone B di Champions League.

Milan-Napoli, come arrivano alla sfida gli azzurri

Momento difficile per il Napoli, che nelle ultime due giornate si è arreso allo stadio Maradona ad Atalanta ed Empoli. I partenopei, dopo un avvio sprint di stagione, hanno tirato il freno a mano nelle ultime settimane, ottenendo solamente una vittoria in sei incontri. Gli azzurri hanno pagato dazio i numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa di Spalletti in questo periodo e sembrano aver perso sicurezza e fiducia.

Milan-Napoli, il pronostico

La sfida di San Siro si preannuncia quanto mai combattuta ed equilibrata, con entrambe le squadre che dispongono di armi per far male agli avversari. Il Milan, in questo momento, sta probabilmente meglio del Napoli e, per questo, parte con un leggero vantaggio nel pronostico. Alla fine, però, un pareggio potrebbe accontentare entrambe le squadre, con il segno X quello ritenuto quindi da noi il più probabile.