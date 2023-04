Milan-Napoli, Osimhen non convocato: Spalletti sceglie il sostituto

Il Napoli non avrà Osimhen nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League di domani sera. Il nigeriano ha di nuovo lavorato a parte e quindi non ha recuperato per la partita. Gli azzurri non vogliono forzare il rientro, forse anche per poterlo avere a disposizione al ritorno, tra una settimana al Maradona, quando si deciderà la qualificazione. A conferma di quanto detto in precedente Osimhen non è stato nemmeno convocato per la gara di San Siro di domani.

Milan-Napoli: chi gioca al posto di Osimhen?

L'assenza di Osimhen in Milan-Napoli è sicuramente un bel guaio per i campani anche perché il forfait arriva nel peggiore dei momenti possibili. Nella sfida con il Lecce si è infatti fermato anche Simeone a cui è stato diagnosticato un guaio muscolare che lo terrà fuori dai giochi per almeno un mese, e quindi per entrambi i confronti Champions con i rossoneri. I due centravanti di ruolo sono quindi ko e la terza scelta non è al meglio, Raspadori è stato fuori per più di un mese tra marzo e aprile, ieri si è allenato a parte per precauzione e mercoledì ci sarà, probabilmente da titolare al centro del tridente.

L'azzurro se dimostrerà di avere almeno un'ora di partita vera nelle gambe sarà titolare, altrimenti il Napoli dovrà varare il piano B con uno tra Lozano o Kvartskhelia centravanti e Politano a completare il tridente. Per il resto per fortuna di Spalletti non ci sono altri problemi di infortuni e la formazione potrà essere quella dei titolarissimi con Mario Rui a sinistra in difesa e a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski.