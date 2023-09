Milan-Newcastle, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La batosta subìta nel derby, con l'Inter capace di tramortire i rossoneri con un sonoro 5-1, è ancora fresca, ma per il Milan, adesso, è giunto già il momento di voltare pagina. Sì, perché il Diavolo, martedì 19 settembre (fischio d'inizio alle 18.45 a San Siro), è atteso dal debutto in Champions League contro il Newcastle dell'ex Tonali. Una sfida impegnativa, nella quale la formazione di Stefano Pioli dovrà dar vita ad una prestazione sicuramente diversa a quella offerta contro i nerazzurri per cercare di strappare un risultato positivo.

Milan-Newcastle, le scelte di Pioli

Pioli, malgrado la clamorosa debacle nel derby, non sembra intenzionato a stravolgere la formazione iniziale. Modulo di partenza dovrebbe quindi essere nuovamente il 4-3-3, con pochi cambi rispetto al match contro l'Inter. In difesa si rivedrà Tomori al fianco di Thiaw, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. A centrocampo avanza la propria candidatura Musah, che potrebbe far rifiatare Reijnders. Conferme in vista, invece, per Krunic e Loftus-Cheek. Un ballottaggio anche in attacco, dove Chukwueze insidia Pulisic per completare il tridente con Giroud e Leao.

Milan-Newcastle, le scelte di Howe

Stesso modulo dall'altra parte per Howe, pronto a puntare sul tridente offensivo composto da Almiron, Isak e Gordon. In mezzo al campo, insieme all'ex Tonali, spazio per Bruno Guimares e Anderson (out Joelinton), mentre la linea difensiva sarà formata da Trippier, Schar, Botman e Burn. Tra i pali Pope.

Milan-Newcastle, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Musah; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Anderson; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe

Milan-Newcastle, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Newcastle, in programma martedì 19 settembre alle 18.45 a San Siro e valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.