Milan-Newcastle, le quote dei bookmakers

Una vera e propria batosta, quella incassata dal Milan nel derby contro l'Inter. Il Diavolo, infatti, è stato tramortito con un sonoro 5-1 dai nerazzurri, padroni del campo per gran parte della gara. Un ko che, tuttavia, deve essere subito lasciato alle spalle: per i rossoneri, alle porte, c'è infatti il debutto in Champions League contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali. Un match dall'elevato coefficiente di difficoltà, in cui gli uomini di Stefano Pioli dovranno mettere in mostra la loro faccia migliore per tornare a casa con un risultato positivo, fondamentale per non mettere in salita il cammino in un girone che si preannuncia complicatissimo (il Milan, oltre agli inglesi, dovrà affrontare anche Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund).

Le quote

Quella contro il Newcastle, per i bookmakers, è una sfida alla portata dei rossoneri. Il Milan, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), ha infatti qualche probabilità di successo in più dei Magpies: la quota della vittoria di Giroud e compagni oscilla tra 2.45 e 2.55, quella degli inglesi tra 2.70 e 2.75. Più difficile, per i bookie, che la sfida possa terminare in parità: il segno X è infatti quotato tra 3.45 e 3.50.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Milan-Newcastle:

Snai: vittoria Milan 2.55, pareggio 3.45, vittoria Newcastle 2.70

Bwin: vittoria Milan 2.45, pareggio 3.50, vittoria Newcastle 2.70

Sisal: vittoria Milan 2.50, pareggio 3.50, vittoria Newcastle 2.75