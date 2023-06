Gli obiettivi di mercato del Milan

Una stagione, quella terminata ufficialmente nelle scorse settimane, che non ha certo soddisfatto le aspettative della vigilia. Il Milan, malgrado il buon cammino europeo, con gli uomini di Stefano Pioli capaci di spingersi fino alla semifinale di Champions League, hanno infatti chiuso il campionato soltanto al quarto posto, con la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea staccata soltanto grazie alla penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. A ciò si aggiunge la prematura eliminazione in Coppa Italia, con i rossoneri fatti fuori già agli ottavi di finale dal Torino, e la netta sconfitta in Supercoppa contro l'Inter. Un bilancio negativo che è già costato il posto a Maldini e Massara e che avrà come logica conseguenza un deciso restyling in sede di mercato.

Gli obiettivi

I cambiamenti maggiori, il Milan, li farà nei reparti di centrocampo e attacco. In mezzo, infatti, i rossoneri cederanno Tonali al Newcastle per una cifra attorno agli 80 milioni di euro. Una partenza che si andrà a sommare all'iniziale indisponibilità di Bennacer, per il quale, dopo il grave infortunio riportato nel corso della semifinale di Champions contro l'Inter, il rientro in campo è previsto soltanto per l'inizio del 2024. Almeno due, quindi, gli innesti che i rossoneri faranno nel reparto: in cima alla lista dei desideri ci sono Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea, e Davide Frattesi, corteggiato anche dall'Inter. Le alternative rispondono ai nomi di Tijjani Reijnders, olandese classe 1998 dell'AZ Alkmaar, Florentino Luis, portoghese classe 1999 del Benfica, e Ibrahim Sangaré, ivoriano classe 1995 del Psv Eindhoven.

In attacco, con Brahim Diaz rientrato al Real Madrid, Ibrahimovic che ha annunciato il ritiro e Origi e Rebic in uscita (in bilico anche la posizione di Messias e Saelemaekers), si preannuncia una vera e propria rivoluzione. Per il ruolo di prima punta, dopo un sondaggio per Lukaku, ha preso quota il nome di Mauro Icardi, ma rimangono in ballo anche Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Sulla trequarti, invece, i principali obiettivi sono Daichi Kamada, Samuel Chukwueze e Christian Pulisic.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, al momento rimane tutto fermo, con il Milan che opererà in entrata solamente in seguito a qualche uscita. Tra i possibili partenti Ballo-Touré, con i rossoneri che dovranno quindi eventualmente andare alla ricerca di un nuovo vice Hernandez.