Milan, obiettivo minimo e massimo per il finale di stagione

Secondo posto in campionato (in coabitazione con il Napoli), pass in tasca per i quarti di finale di Coppa Italia ed il cammino europeo già terminato. Questa la situazione in casa Milan, con i rossoneri che si apprestano ad una seconda parte di stagione da vivere tutta d'un fiato. Il Diavolo, rimasto praticamente immobile sul mercato nella sessione invernale, con il solo arrivo del giovane attaccante serbo Marko Lazetic, vuole infatti sognare in grande, giocandosi tutte le sue carte per tentare un (difficile) assalto allo scudetto. Per farlo, la formazione di Stefano Pioli, costretta nella prima metà dell'anno a fare i conti con numerose assenze, avrà bisogno di tutti i suoi effettivi, riducendo al minimo il margine di errore.

Milan, l'obiettivo massimo per il finale di stagione

L'obiettivo massimo per il Milan, in questo finale di stagione, sarebbe ovviamente la conquista dello scudetto. Raggiungere il tricolore, tuttavia, sarà tutt'altro che semplice, visto che l'Inter capolista, malgrado una partita in meno, può contare su quattro lunghezze di vantaggio sui cugini rossoneri. Gran parte delle speranze scudetto, per il Diavolo, passeranno dal derby della Madonnina, in programma sabato 5 febbraio: soltanto in caso di vittoria Ibrahimovic e compagni potrebbero realmente sognare la vetta, mentre una sconfitta, al contrario, rischierebbe di affossare pressoché definitivamente ogni sogno di gloria.

Altro obiettivo percorribile per i rossoneri è la Coppa Italia: il Milan, ai quarti di finale, se la vedrà con la Lazio, trovando poi nell'eventuale semifinale una fra Inter e Roma. Dall'altra parte del tabellone, invece, Juventus, Sassuolo, Fiorentina e Atalanta, con il percorso che quindi, in ogni caso, si presenta irto di difficoltà. Ma in una competizione caratterizzata da scontri da dentro o fuori (eccezion fatta per le semifinali, in cui è prevista una gara di andata e una di ritorno), il Milan può giocarsi le sue carte.

Milan, l'obiettivo minimo per il finale di stagione

Quello che non può sfuggire, invece, è la conquista di un posto tra le prime quattro in campionato, che garantirebbe, per il secondo anno consecutivo, la partecipazione alla fase finale della Champions League. Il Milan ha attualmente sette punti di vantaggio sulla quinta posizione occupata dalla Juventus, ma attenzione, perché la concorrenza si preannuncia agguerrita: oltre all'Inter capolista ed al Napoli di Spalletti, che condivide con i rossoneri la seconda piazza, la squadra di Pioli dovrà fare i conti con l'Atalanta di Gasperini, formazione che negli ultimi anni ci ha abituato a finali di stagione in crescendo, e alla stessa Juventus, uscita decisamente rinforzata dal mercato di gennaio con gli innesti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Guai, quindi, ad abbassare la guardia.