Milan agli ottavi di Champions se: le combinazioni

Un ko che complica moltissimo la strada verso gli ottavi di finale di Champions League. Il Milan, nella quinta giornata della fase a gironi, è stato superato a domicilio per 1-3 dal Borussia Dortmund, che si è imposto grazie alle reti di Reus (dal dischetto), Bynoe-Gittens e Adeyemi. Vano, per i rossoneri, il momentaneo pari di Chukwueze. Un risultato che fa sprofondare il Diavolo all'ultimo posto del gruppo F a pari merito con il Newcastle (che ha però una miglior differenza reti) e a -2 dal Paris Saint-Germain. Ormai irraggiungibili i tedeschi, che, con i loro 10 punti, hanno già staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta.

La classifica del girone F

Borussia Dortmund 10 punti (diff. reti +3) Paris Saint-Germain 7 punti (diff. reti +1) Newcastle United 5 punti (diff. reti 0) Milan 5 punti (diff. reti -4)

Il Milan si qualifica se: le combinazioni

Le speranze di qualificazione del Milan, ora, sono ridotte al lumicino. I rossoneri, infatti, sono adesso non solo costretti a vincere sul campo del Newcastle nella gara in programma il prossimo 13 dicembre, ma devono anche sperare che il Psg perda contro il Borussia Dortmund: un pari, infatti, qualificherebbe i francesi insieme ai tedeschi. La formazione di Stefano Pioli, in caso di mancato successo in terra inglese, sarebbe inoltre esclusa anche dall'Europa League, dato che il terzo posto rimarrebbe nelle mani del Newcastle in virtù della miglior differenza reti. Insomma, per Giroud e compagni una situazione complicatissima.