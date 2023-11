Champions League, il Milan si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni

Una vittoria fondamentale, che permette al Milan di rientrare in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. I rossoneri, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, hanno superato in rimonta per 2-1 il Paris Saint-Germain a San Siro grazie alle reti di Leao e Giroud. Un risultato che permette al Diavolo di portarsi al terzo posto nel gruppo D con i suoi 5 punti, a -2 dal Borussia Dortmund capolista e a -1 dai francesi (chiude poi il Newcastle a 4). Gli uomini di Stefano Pioli, adesso, potranno quindi giocarsi le proprie chance negli ultimi due impegni contro Borussia Dortmund (28 novembre) e Newcastle (13 dicembre).

Il Milan si qualifica se: le combinazioni

Partiamo da un presupposto: il Milan, grazie alla vittoria con il Psg, è padrone del proprio destino. In caso di due vittorie nelle ultime due gare, i rossoneri sarebbero infatti certi del passaggio del turno. Ai rossoneri, tuttavia, potrebbero bastare anche quattro punti e, in caso di risultati sugli altri campi particolarmente favorevoli, addirittura tre. Ecco di seguito tutte le combinazioni che permetteranno al Diavolo di staccare il pass:

vince sia contro il Borussia Dortmund e il Newcastle;

batte il Borussia a San Siro, pareggia con il Newcastle all'ultima giornata e il PSG nell'ultimo turno batte il Dortmund;

pareggia con il Borussia Dortmund, sconfigge il Newcastle e il Psg batte il Dortmund all’ultima giornata;

vince contro il Borussia Dortmund, pareggia con il Newcastle in Inghilterra e il Psg non ottiene più di due punti contro Magpies e tedeschi;

vince contro il Borussia Dortmund, perde con il Newcastle e il Psg batte i tedeschi;

perde contro il Borussia Dortmund, vince con il Newcastle e il Psg raccoglie soltanto un punto nelle ultime due giornate contro Newcastle e Dortmund.

Arrivo a pari punti, i criteri per definire la classifica