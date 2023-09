Milan, dove vedere tutte le partite del girone d'andata in tv: orari Sky e Dazn

Partenza sprint per il Milan nel nuovo campionato di serie A. I rossoneri, nelle prime tre giornate, hanno infatti conquistato altrettante vittorie superando, nell'ordine, Bologna, Torino e Roma. Un rendimento netto che permette agli uomini di Stefano Pioli di guidare la classifica a punteggio pieno a pari merito con l'Inter, prossima avversaria di Giroud e compagni al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Convincente, il particolare, il contributo apportato dai nuovi acquisti, subito integrati alla perfezione nello scacchiere del Diavolo: sugli scudi, fra tutti, Christian Pulisic, Ruben Lofus-Cheek e Tijjani Reijnders.

Milan, dove vedere le partite del girone d'andata in tv

Di seguito, nel dettaglio, dove vedere le partite del Milan del girone d'andata in tv: