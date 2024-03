Blitz della Guardia di finanza nella sede del Milan: indagati Furlani e Gazidis

È in corso una perquisizione da parte della Guardia di Finanza a Casa Milan, la sede della società rossonera in via Aldo Rossi, a Milano. Lo apprende LaPresse da fonti vicine alla proprietà del club. Le verifiche riguardano le operazioni legate alla cessione del club da parte di Elliott al fondo RedBird, all'interno della quale diverse cause erano state intentate da Blue Skye. L'inchiesta sulla vendita del club riguarda le ipotesi di reato di appropriazione indebita, ostacolo alla vigilanza della Covisoc e bancarotta.

Chi sono gli indagati

L'ad del Milan Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milano per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Tra gli indagati, in tutto quattro, figura anche l'ex ceo Ivan Gazidis. Nell'inchiesta risultavano già iscritti due ex consiglieri del Cda di Project Redblack, Jean Marc Mclean e Daniela Italia. Il club di via Aldo Rossi risulta - precisano fonti degli inquirenti riportate dalle agenzie - totalmente estraneo alla vicenda.

La guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nella sede della società rossonera relative all'ufficio dell'amministratore delegato e di altre persone con ruoli apicali. Al momento, da parte di RedBird nessun commento.

Il Milan: "Noi estranei al procedimento"

"In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all'acquisizione della stessa, perfezionata nell'agosto 2022.

L'indagine - fa sapere il club rossonero - che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente Ad del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all'autorità inquirente.