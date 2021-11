Milan-Porto, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultima chiamata per il Milan in Champions League. I rossoneri, protagonisti di un avvio di stagione da favola in campionato, dove hanno conquistato dieci vittorie ed un pareggio nelle prime undici partite, hanno infatti fin qui stentato in Europa, raccogliendo tre sconfitte nelle prime tre gare. Contro il Porto, nella gara valevole per la quarta giornata del girone B (fischio d'inizio mercoledì 3 novembre alle 18.45 allo stadio San Siro), la formazione di Pioli, reduce dall'affermazione sul campo della Roma, non può quindi sbagliare. I portoghesi, che nella sfida di andata hanno avuto la meglio sul Diavolo per 1-0 grazie alla rete di Diaz, condividono al momento la seconda posizione con l'Atletico Madrid con i loro 4 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Liverpool capolista, che viaggia a punteggio pieno.

Milan-Porto, le scelte di Pioli

Pioli, per la delicata sfida contro il Porto, dovrà ancora fare a meno di Maignan, Florenzi, Rebic, Castillejo, Messias e Pellegri. Il modulo di riferimento sarà il consueto 4-2-3-1, con Ibrahimovic e Giroud a contendersi una maglia al centro dell'attacco. Sulla trequarti spazio per Saelemaekers, Diaz e Leao, mentre in mezzo al campo Bennacer e Tonali sembrano in vantaggio su Kessie. In difesa possibile turno di riposo per Kjaer, con Romagnoli ad affiancare Tomori per comporre la coppia centrale. Terzini Calabria ed Hernandez, tra i pali Tatarusanu.

Milan-Porto, le scelte di Conceicao

Conceicao, dall'altra parte, si affiderà al 4-4-2, con Taremi e Martinez a comporre il tandem offensivo. In mezzo al campo Uribe e Sergio Oliveira con Otavio e Diaz sulle corsie esterne, mentre al centro della difesa, insieme all'esperto Pepe, ci sarà spazio per Mbemba. Terzini Joao Mario e Sanusi, in porta Diogo Costa.

Milan-Porto, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Diaz; Martinez, Taremi. All. Coincecao

Milan-Porto, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Porto sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà a cura di Massimo Ambrosini. A bordo campo presenti invece Alessia Tarquinio e Fernando Siani.