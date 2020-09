Milan, la probabile formazione per la stagione 2020/2021: Pioli si affida a Ibrahimovic per puntare alla Champions

Obiettivo Champions. Il Milan, dopo aver chiuso in crescendo lo scorso torneo, sogna in grande per la stagione 2020/2021. I rossoneri, che sul mercato si sono ormai aggiudicati le prestazioni del giovane gioiello Sandro Tonali, soffiato alla concorrenza dell'Inter, puntano a riconquistare un posto nell'Europa che conta dopo le ultime deludenti annate. Il Diavolo ripartirà dal tecnico Stefano Pioli e da Zlatan Ibrahimovic, a cui spetterà il ruolo di leader all'interno del gruppo.

Milan, Pioli ripartirà dal 4-2-3-1

Pioli, in attesa di nuovi colpi dal mercato, pare intenzionato a ripartire da quel 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto nell'ultimo segmento della passata stagione. In porta, ovviamente, inamovibile Gianluigi Donnarumma, che dovrebbe essere protetto dalla linea difensiva composta, a partire da destra verso sinistra, da Conti, Romagnoli, Kjaer ed Hernandez. In mezzo al campo la cabina di regia verrà ai piedi educati di Tonali, con Kessié accanto a lui a “far legna”. Là davanti, alle spalle dell'intoccabile Ibrahimovic, paiono sicuri del posto Calhanoglu e Rebic, mentre il neo-arrivato Brahim Diaz si contende una maglia con Castillejo.

Milan, gli obiettivi di mercato

Il tutto, come detto, in attesa di ulteriori rinforzi dal mercato. La dirigenza rossonera, in questi giorni, sta infatti lavorando per puntellare i settori di difesa e centrocampo. Per la retroguardia i nomi in cima alla lista dei desideri sarebbero quelli di Nikola Milenkovic, serbo classe 1997 attualmente in forza alla Fiorentina, e Wesley Fofana, francese classe 2000 del Saint-Etienne. Per la zona nevralgica del campo l'obiettivo numero uno è il giocatore del Chelsea Tiémoué Bakayoko, con l'alternativa che risponde al nome di Boubakary Soumaré, oggi al Lille. Infine, non è detto che il Milan, in queste settimane, non possa piazzare un colpo anche in attacco. Il sogno è Federico Chiesa, il cui nome, già da tempo, è finito sul taccuino del club.

Milan, la probabile formazione 2020/2021

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Kessié, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli