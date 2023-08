Milan, come giocherà nella stagione 2023/2024: la probabile formazione

Una stagione, quella ormai alle porte, nella quale il Milan vorrà recitare un ruolo da protagonista. I rossoneri, dopo il quarto posto ottenuto nell'ultimo campionato, vogliono tornare a lottare per lo scudetto lanciando il guanto di sfida ai campioni d'Italia in carica del Napoli. Un obiettivo non semplice, dato che gli uomini di Stefano Pioli, oltre a quella dei partenopei, dovranno fronteggiare l'agguerrita concorrenza, su tutte, di Inter e Juventus. Il Diavolo, inoltre, cercherà di fare la voce grossa anche in Europa, tentando di spingersi il più avanti possibile in Champions League.

Milan, le scelte di Pioli per la stagione 2023/2024

Stefano Pioli, per la nuova stagione, sembra intenzionato ad abbandonare il vecchio 4-2-3-1 per passare al 4-3-3, modulo, sulla carta, volto a valorizzare al meglio i nuovi (e numerosi) acquisti. Tra i pali ci sarà ancora Mike Maignan, ormai recuperato al 100% dopo i guai fisici della passata stagione. In difesa le corsie laterali saranno presidiate da Calabria ed Hernandez, mentre per comporre la coppia centrale insieme a Tomori Thiaw pare oggi in netto vantaggio su Kalulu e Kjaer. A centrocampo Krunic in cabina di regia (ma sul bosniaco sono vivi i rumors di mercato) con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati (Musah la prima alternativa). A guidare il tridente offensivo, malgrado l'arrivo di Okafor, ci sarà ancora Giroud, con l'inamovibile Leao a sinistra ed uno tra Pulisic e Chukwueze a destra.

Milan, la probabile formazione nella stagione 2023/2024

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic (Chukwueze), Giroud, Leao. All. Pioli