Milan, come giocherebbe con Ziyech e De Ketelaere: la probabile formazione

A caccia del doppio colpo sulla trequarti. Il Milan, prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione, vuole mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli qualità e fantasia nel reparto offensivo, così da dare maggiore imprevedibilità alla manovra rossonera. Gli obiettivi sul taccuino di Maldini e Massara sono principalmente due: Hakim Ziyech e Charles De Ketelaere. Il primo, in uscita dal Chelsea, potrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre per il secondo, corteggiato anche dal Leeds, il Diavolo pensa all'acquisto a titolo definitivo. Due trattative non semplici, che i rossoneri cercheranno però in tutti i modi di portare a termine, anche se non mancano le alternative, come Marco Asensio e la suggestione Paulo Dybala.

Milan, la probabile formazione con Ziyech e De Ketelaere

Chiaro che sia Ziyech che De Ketelaere, in caso di approdo al Milan, troverebbero subito spazio nella formazione tipo di Stefano Pioli, il quale ha espressamente richiesto alla propria dirigenza di aumentare il tasso tecnico sulla trequarti. I due, nelle intenzioni del tecnico, andrebbero a comporre con Leao il trio chiamato ad agire alle spalle della punta centrale, ruolo conteso, in attesa del rientro di Ibrahimovic, da Olivier Giroud e Divock Origi. Ziyech agirebbe largo sulla destra, mentre De Ketelaere andrebbe ad occupare la posizione centrale, con Leao sulla corsia mancina.

Questa la probabile formazione in caso di arrivo di Ziyech e De Ketelaere: