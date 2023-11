Milan-Psg, le quote dei bookmakers

Momento complicatissimo per il Milan. I rossoneri, nell'ultimo turno di campionato, sono stati superati a domicilio per 0-1 dall'Udinese allungando a quattro la striscia di gare senza vittorie. Un trend negativo al quale il Diavolo dovrà tentare di dare una sterzata già dall'impegno contro il Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 7 novembre alle 21 a San Siro. Una partita, per gli uomini di Pioli, già quasi decisiva: il Milan, al momento, occupa infatti l'ultimo posto del girone F di Champions League con appena due punti raccolti nelle prime tre sfide. Contro i francesi, quindi, servirà necessariamente conquistare un risultato positivo per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Le quote

La gara contro il Psg, per i rossoneri, non è però delle più semplici. A testimoniarlo anche le quote dei bookmakers, che considerano favorita la formazione di Luis Enrique nella sfida di San Siro. Dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), la quota della vittoria francese è infatti fissata a 2 contro il 3.10-3.15 del successo rossonero. Il segno X, invece, è quotato tra 3.50 e 3.60.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Milan-Psg: