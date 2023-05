Milan in Champions se: tutte le combinazioni

A caccia della qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Il Milan, in queste ultime due giornate di campionato, si gioca l'accesso alla massima competizione europea, nella quale il cammino, quest'anno, si è interrotto in semifinale nel derby contro l'Inter. I rossoneri, al momento, si trovano al quarto posto della classifica con i loro 64 punti, tre, quattro e cinque in più rispettivamente di Atalanta, Roma e Juventus. Gli uomini di Stefano Pioli, impegnati prima della fine del torneo contro Juventus e Verona, hanno quindi il destino nelle proprie mani.

Le combinazioni

Il Milan, per avere la certezza aritmetica di chiudere tra le prime quattro a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti, deve fare almeno tre punti in queste due ultime giornate: basterebbe quindi vincere una delle due partite contro Juventus e Verona per staccare il pass. I rossoneri, tuttavia, potrebbero ottenere la qualificazione già nel prossimo weekend anche in caso di pareggio, a patto che Atalanta e Roma non vadano oltre il pari contro Inter e Fiorentina: in questo la Dea rimarrebbe a -3 dal Diavolo ma con lo scontro diretto sfavorevole, mentre i giallorossi resterebbero a -4.

Nei restanti scenari, invece, tutto si deciderebbe all'ultima giornata e determinanti, in caso di arrivo a pari merito, diventerebbero gli scontri diretti. Come detto il Milan è in vantaggio sull'Atalanta (pareggio per 1-1 in trasferta e vittoria per 2-0 in casa), mentre con la Roma la situazione è di perfetta parita (2-2 a San Siro e 1-1 all'Olimpico), con la differenza reti generale, tuttavia, nettamente favorevole al Diavolo (+18 contro il +12 degli uomini di Mourinho). Con la Juventus, invece, rimane da giocare allo Stadium il match di ritorno: all'andata Calabria e compagni si imposero per 2-0.