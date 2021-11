Il Milan si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni

Un pareggio che serve a poco, con il passaggio del turno che si fa sempre più complicato. Il Milan, nella serata di mercoledì 3 novembre, non è andato oltre l'1-1 (gol di Diaz per i portoghesi, autorete di Mbemba per la formazione di Pioli) contro il Porto nella quarta giornata del girone B di Champions League mancando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria europea della stagione. E adesso, quando al termine della prima fase mancano appena due gare, la qualificazione agli ottavi di finale si fa quasi impossibile. I rossoneri, che in Europa non stanno riuscendo a ripetere quanto di buono fatto vedere in campionato, avrebbero infatti bisogno di un vero e proprio miracolo negli ultimi 180 minuti per staccare il pass.

Champions League, il Milan passa il turno se: le combinazioni

La classifica del gruppo B vede il Liverpool già certo del primo posto con i suoi 12 punti conquistati nelle prime quattro gare, seguito da Porto (5), Atletico Madrid (4) e Milan (1). Il Diavolo, per sperare ancora, è chiamato alla vittoria nelle sfida contro Atletico (trasferta) e Liverpool (casa), fattore a cui deve aggiungersi una delle seguenti combinazioni: la prima prevede un successo del Liverpool con il Porto nella quinta giornata ed un pareggio tra portoghesi e Atletico all'ultima (se i rossoneri vincono con due reti di scarto con gli spagnoli o chiudono con una migliore differenza reti dei colchoneros può andar bene anche la vittoria della formazione di Simeone), la seconda prevede invece un pareggio tra Liverpool e Porto e la vittoria dell'Atletico Madrid sulla squadra di Conceicao (sempre se i rossoneri vincono con due reti di scarto con gli spagnoli o chiudono con una migliore differenza reti dei colchoneros). Una situazione quindi praticamente disperata, con il Milan appeso ad un sottilissimo filo.