Champions League, il Milan passa il turno se: le combinazioni per la qualificazione agli ottavi

Due sconfitte, quelle subite con il Chelsea, che hanno complicato il cammino europeo del Milan. I rossoneri, dopo quattro giornate, sono infatti scivolati al terzo posto del girone E di Champions League rimanendo inchiodati a quattro punti, gli stessi della Dinamo Zagabria e rispettivamente tre e due in meno di Blues e Salisburgo. La formazione di Pioli, reduce dalla larga vittoria in campionato contro il Milan, è tuttavia ancora in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: decisive saranno le ultime due gare contro Dinamo Zagabria (martedì 25 ottobre) e Salisburgo (mercoledì 2 novembre). Vediamo quali risultati serviranno a Giroud e compagni per staccare il pass per il turno successivo.

Milan agli ottavi se: le combinazioni per il passaggio del turno

Partiamo da una certezza: il Milan, in caso di vittoria nelle prossime due partite contro Dinamo Zagabria e Salisburgo, sarebbe qualificato agli ottavi, a prescindere dai risultati delle avversarie. I rossoneri, in questo caso, occuperebbero infatti aritmeticamente uno dei primi due posti del girone. Al Diavolo, tuttavia, potrebbero bastare anche quattro punti: se la vittoria arrivasse con la Dinamo, il Diavolo sarebbe qualificato in caso di sconfitta del Salisburgo con il Chelsea, mentre se il successo fosse contro il Salisburgo il Milan staccherebbe il pass in caso di sconfitta del Chelsea in entrambe le sue gare o se il Salisburgo non battesse il Chelsea.

Agli uomini di Pioli, infine, potrebbe bastare la sola vittoria contro il Salisburgo: in questo caso, però, occorrerebbero due successi del Chelsea nelle ultime due partite. Milan e Dinamo Zagabria, in questo scenario, chiuderebbero a 7 e si conterebbe la differenza reti negli scontri diretti. I rossoneri dovrebbero quindi perdere con un gol di scarto a Zagabria (3-1 a Milano) per essere certi di rimanere davanti ai croati in caso di arrivo a pari punti.

Arrivo a pari punti, i criteri

Se due squadre dovessero chiudere con gli stessi punti in classifica, si terrà conto dei seguenti criteri: