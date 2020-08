Milan, Boban a tutto campo: "Maldini deve avere ruolo centrale". Il rinnovo di Ibra è vicinissimo

E' un Boban a tutto campo quello intervistato dalla Gazzetta. ''Se rifarei tutto al Milan? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. Personalmente sono felice che tante decisioni discusse e non capite si siano rivelate di alto livello. Ora tutti vedono che le nostre scelte, tra mille complessità, non sono state fatte invano e che la base per un vero Milan c'è''. Sono le parole di Zvonimir Boban alla Gazzetta dello Sport sul suo allontanamento dal Milan. Il sodalizio con Maldini e Pioli stava funzionando e a differenza sua entrambi fanno parte del futuro del club rossonero: ''Se Maldini avrà un ruolo centrale nel prossimo Milan? Certamente dovrebbe, per mille motivi ma soprattutto per quello della competenza dimostrata…Ci siamo divertiti troppo poco tempo ma c'est la vie. Pioli è un'ottima persona e un ottimo allenatore, ci siamo sentiti dopo la firma e mi ha fatto tanto piacere. Ovvio che sono soddisfatto, ha fatto un lavoro di assoluto livello. Alla fine, Pioli era la nostra scelta nel momento di grande difficoltà ed è bello vedere tanti grandi progressi della squadra e anche suoi''.

Zorro Boban ha parlato anche dello svedese Zlatan Ibrahimovic e della possibilità che possa rinnovare per un'altra stagione con i rossoneri nonostante i 40 anni all'orizzonte: ''Ibrahimovic è un genio, una forza della natura e fa ancora la differenza. È fondamentale che rimanga ancora almeno per un anno. La sua importanza è evidente e ha molteplici aspetti. Con lui è cambiato tutto nella squadra, a cominciare dalla crescita dei giovani. Basta vedere Rafael Leao che è un talento straordinario, ma aveva bisogno di una guida e ha avuto la migliore possibile. Per tutto questo, dobbiamo sempre ringraziare e rispettare Zlatan''.

Per quello che riguarda la questione Ibra, tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola, il manager che cura da sempre gli interessi dell'attaccante, il confronto è continuo. L’offerta è di 5 milioni fissi più vari bonus legati a obiettivi personali e di squadra, mancano i dettagli ma l'intesa pare davvero possibile e non c'è aria da telenovela di mercato: c'è la volontà di chiudere già entro la fine della prossima settimana. Ad aver dato il via libera all’operazione sarebbe stato direttamente il fondo americano Elliott, convinto a voler fare un ulteriore sacrificio economico pur di rinnovare Ibra.