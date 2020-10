Milan-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match in programma questa sera, lunedì 26 ottobre, allo stadio San Siro. Il Milan capolista, sempre vittorioso nelle prime quattro gare di campionato, ospiterà alle 20.45 la Roma di Fonseca nella quinta giornata del campionato di Serie A. In caso di vittoria, i rossoneri porterebbero a quattro le lunghezze di margine su Napoli e Sassuolo, prime inseguitrici.

Milan-Roma, le scelte dei due allenatori

È allarme Covid in casa Milan, con il portiere Donnarumma, l'esterno Hauge e tre membri dello staff trovati positivi. Tra i pali toccherà quindi al rumeno Tatarusanu sostituire l'estremo difensore della nazionale italiana. Davanti a lui, nel 4-2-3-1 rossonero, la linea difensiva composta Calabria, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez. In mezzo al campo spazio per Bennacer e Kessié, mentre Saelemaekers, Calhanoglu e Leao agiranno alle spalle di Ibrahimovic. 3-4-2-1 invece per i giallorossi, con Mkhitaryan e Pedro a supporto dell'unica punta Dzeko. A centrocampo ci saranno Santon, Pellegrini, Veretout e Spinazzola, mentre in difesa, a protezione di Mirante, spazio per Mancini, Ibanez e Kumbulla.

Milan-Roma in tv e streaming

La gara Milan-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky. Per gli abbonati esiste la possibilità di vedere il match anche in streaming attraverso SkyGo, piattaforma raggiungibile anche da dispositivi mobili scaricando l'apposita app. Il match, inoltre, potrà essere seguito anche su NowTv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca