Milan-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Super sfida a San Siro. Domenica 8 gennaio, alle 20.45, si affronteranno Milan e Roma, rispettivamente seconda e quinta (a pari merito con la Lazio) forza del torneo, nella gara valevole per la 17esima giornata del campionato di serie A. Un match che metterà in palio tre punti pesantissimi per le zone alte della classifica, con i rossoneri, reduci dalla vittoria di Salerno, che, dopo il ko degli azzurri contro l'Inter dello scorso mercoledì, sperano di ridurre ulteriormente il gap dal Napoli capolista (gli uomini di Luciano Spalletti viaggiano al momento a +5 sul Diavolo). I giallorossi, che hanno iniziato il loro 2023 con l'affermazione interna contro il Bologna, vogliono invece fare il blitz per rimanere in scia del quarto posto, che garantisce l'accesso alla prossima edizione della Champions League.

Milan-Roma, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro la Roma, dovrà fare ancora a meno dei vari Maignan, Origi, Kjaer, Messias, Ballo-Touré, Rebic e Krunic, oltre che dei lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi. Nel 4-2-3-1 rossonero ci sarà ancora spazio per Giroud al centro dell'attacco, con Saelemaekers, Diaz (favorito su De Ketelaere) e Leao alle spalle del francese. In mezzo al campo Bennacer e Tonali, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Kalulu e Tomori, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. In porta Tatarusanu.

Milan-Roma, le scelte di Mourinho

Mourinho, dall'altra parte, potrà regolarmente contare su Dybala e Zaniolo, che dovrebbero trovare spazio fin dal primo minuto nel 3-4-2-1 giallorosso alle spalle di Abraham. A centrocampo ci sarà Cristante al fianco di Pellegrini, con Celik a destra ed uno tra Zalewski e Spinazzola a sinistra, con il polacco al momento leggermente favorito. Nessun dubbio in difesa, dove, a protezione del portiere Rui Patricio, ci sarà ancora il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Milan-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Roma, in programma domenica 8 gennaio alle 20.45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.