Milan-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida da non perdere, quella in programma a San Siro giovedì 6 gennaio alle 18.30 e valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, reduci dal successo sul campo dell'Empoli prima della sosta natalizia, ospiteranno la Roma di José Mourinho, che ha conquistato sette punti nelle ultime tre gare. Un match in cui il Diavolo, al momento secondo in classifica a -4 dall'Inter capolista, andrà a caccia della vittoria per continuare a coltivare i sogni scudetto, mentre i giallorossi, attualmente sesti, cercheranno il blitz per non perdere contatto dalla zona Champions. La sfida di andata, all'Olimpico, terminò sul punteggio di 2-1 in favore degli uomini di Pioli, che si imposero grazie alle reti di Ibrahimovic e Kessie (vano, per i capitolini, il gol nel finale di El Shaarawy).

Milan-Roma, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro la Roma, dovrà fare a meno di Kessie, Bennacer e Ballo Touré, impegnati in Coppa d'Africa, oltre che degli infortunati Kjaer e Pellegri e di Tatarusanu, positivo al Covid. Il modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Ibrahimovic al centro dell'attacco sostenuto alle sue spalle da Saelemakers, Diaz ed uno tra Messias (in leggero vantaggio), Krunic e Leao. In mezzo al campo toccherà a Bakayoko affiancare Tonali, mentre in difesa, dove torna a disposizione Calabria, ci sarà spazio per Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Tra i pali Maignan.

Mourinho, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con il recuperato Pellegrini che potrebbe agire insieme a Zaniolo (in ballottaggio con Mkhitaryan) alle spalle dell'unica punta Abraham. Linea di centrocampo formata da Karsdorp, Cristante, Veretout e Vina, in difesa Mancini, Smalling e Ibanez. In porta Rui Patricio.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Milan-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Roma sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.