Milan-Roma, il pronostico: chi vincerà il big match?

Sarà Milan-Roma il big match della 17esima giornata del campionato di serie A. Una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi per le zone alte della classifica: i rossoneri, reduci dalla vittoria di Salerno, occupano al momento la seconda posizione a -5 dal Napoli capolista, mentre i giallorossi, che hanno iniziato il loro 2023 con il successo interno contro il Bologna, sono quinti a pari merito con la Lazio con i loro 30 punti. Di fronte, quindi, le ambizioni scudetto del Diavolo con quelle Champions dei capitolini.

Milan-Roma, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, al ritorno in campo dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, ha espugnato per 1-2 l'Arechi di Salerno grazie alle reti di Leao e Tonali. Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella conquistata nell'ultimo impegno del 2022 contro la Fiorentina. Gli uomini di Pioli non perdono dallo scorso 30 ottobre, quando, a sorpresa, si arresero in trasferta per 2-1 al Torino. Da allora, in campionato, per Leao e compagni sono arrivate tre vittorie ed un pareggio.

Milan-Roma, come arrivano alla sfida i giallorossi

La Roma, come detto, ha iniziato il suo 2023 battendo a domicilio per 1-0 il Bologna grazie ad un rigore trasformato da Pellegrini in apertura. Per i giallorossi si è trattato di un ritorno alla vittoria dopo tre turni di astinenza, durante i quali la formazione di Mourinho aveva raccolto due pareggi (contro Sassuolo e Roma) ed una sconfitta (nel derby con la Lazio). I capitolini, fino a questo momento, stanno manifestando difficoltà soprattutto a livello realizzativo, con soltanto 19 reti segnate nelle prime sedici giornate.

Milan-Roma, il pronostico

I favori del pronostico, per la sfida di San Siro, sono tutti dalla parte dei padroni di casa. Il Milan, a Salerno, ha dato vita ad una prova di qualità, dimostrando di non essere stato inceppato nei suoi meccanismi dalla lunga sosta. I rossoneri, nel corso di questa stagione, stanno poi facendo benissimo di fronte al proprio pubblico, con sette vittorie ed appena una sconfitta (quella dello scorso 18 settembre contro il Napoli) in otto gare giocate. Guai, però, a sottovalutare la Roma: i giallorossi, fin qui, stanno infatti facendo meglio in trasferta che in casa, con 17 dei loro 30 punti raccolti lontano dall'Olimpico. Ma l'ago della bilancia pende comunque dalla parte del Diavolo.