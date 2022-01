Roma, verso il Milan: Pellegrini torna tra i disponibili

La Roma scalda i motori in vista del turno dell’Epifania, che vedrà i giallorossi impegnati a San Siro contro il Milan. L’allenamento mattutino si è svolto regolarmente, con la presenza di Pellegrini rientrato a pieno regime nel gruppo che rappresenta la notizia più confortante. L’infortunio al quadricipite, patito nel corso della sfida contro il Torino dello scorso 28 novembre, aveva infatti obbligato il centrocampista della formazione di Mourinho a rientrare ai box per un mese, prima del quale era stato per rendimento il più brillante e continuo della squadra, come testimoniano i cinque gol messi a segno in campionato ed i due realizzati in Conference League. La doppia sfida presentata dal calendario con Milan e Juventus rappresenta un banco di prova importante per la squadra giallorossa, e Pellegrini ha preferito rinunciare ad alcuni giorni di riposo – tra Natale e Capodanno – raggiungendo Trigoria per allenarsi da solo, pur di farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.

Regolarmente presente Abraham (che ha recuperato dopo i problemi alla caviglia accusati nella sfida contro la Sampdoria), reduce da una piccola disavventura in mattinata, essendo rimasto coinvolto un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze. Fermi, invece, i tre giocatori stoppati dal Covid: dopo Borja Mayoral ed un altro atleta la cui identità non è stata resa nota, anche il portiere brasiliano Daniel Fuzato è risultato positivo al tampone. Già in isolamento, ed in buone condizioni, salterà la trasferta di Milano. Probabile forfait anche per El Shaarawy, che non sarà con ogni probabilità nell'elenco dei convocati di Mourinho il quale invece spera, entro la fine dei mese, di riavere a disposizione Leonardo Spinazzola, sulla via della completa guarigione dopo l’infortunio al tendine d’Achille patito in maglia azzurra durante gli ultimi Europei.