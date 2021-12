Milan-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della seconda vittoria consecutiva. Il Milan, dopo aver espugnato per 0-3 il campo del Genoa nell'ultimo turno, cerca altri tre punti nella gara contro la Salernitana, in programma sabato 4 dicembre alle 15 a San Siro e valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, attualmente al secondo posto della classifica a -1 dal Napoli capolista, fermato nell'ultimo turno sul pari dal Sassuolo, non vogliono lasciarsi sfuggire l'occasione di cogliere l'intera posta in palio contro quella che, al momento, è la formazione fanalino di coda del torneo. I granata, tuttavia, cercheranno di strappare quanto meno un punto per tentare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Milan-Salernitana, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida con la Salernitana, dovrà fare a meno di Kjaer, messo ko da un problema ai legamenti del ginocchio sinistro, oltre che di Calabria, Castillejo, Rebic, Giroud e Bennacer. Al centro della difesa, a far coppia con Tomori, toccherà quindi a Romagnoli, al rientro dopo aver scontato un turno di squalifica. I terzini saranno Kalulu a destra ed Hernandez a sinistra, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Tonali ed uno tra Kessie e Bakayoko. Al centro dell'attacco Ibrahimovic, con lo svedese sostenuto da Messias (favorito su Saelemaekers), Diaz e Leao. In porta Maignan.

Milan-Salernitana, le scelte di Colantuono

Colantuono, dall'altra parte, ritrova Ribery, che dovrebbe però partire dalla panchina. In attacco, nel 4-4-2 granata, certo del posto Bonazzoli, con l'altra maglia contesa da Djuric e Simy. Coppia centrale di centrocampo formata da Lassana Coulibaly e Di Tacchio (in vantaggio su Capezzi), con Kechrida e Ranieri sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Belec, Zortea, Gyomber, Gagliolo e Veseli.

Milan-Salernitana, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Salernitana (4-4-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Veseli; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Djuric, Bonazzoli. All. Colantuono

Milan-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Salernitana sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Gobbi.