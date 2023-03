Milan-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il pareggio per 0-0 in casa del Tottenham, che ha permesso al Milan di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League in virtù dell'affermazione per 1-0 ottenuta all'andata, ha portato nuovo entusiasmo in casa rossonera. Una spinta che la formazione di Stefano Pioli tenterà di sfruttare anche in campionato, così da tornare alla vittoria dopo il ko di Firenze. Avversario, nella 26esima giornata, sarà la Salernitana di Paulo Sousa, attesa a San Siro nel posticipo del lunedì sera. Un match in cui il Diavolo andrà a caccia di tre punti preziosi in chiave quarto posto, mentre i granata tenteranno di strappare un risultato positivo in ottica salvezza.

Milan-Salernitana, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida con la Salernitana, dovrà fare a meno di Messias, costretto ai box per un problema muscolare. Nel 3-4-2-1 rossonero, quindi, ci sarà uno tra Calabria e Saelemaekers sulla corsia destra, con Hernandez dall'altra parte. In mezzo, invece, potrebbe riposare Tonali, con Krunic al fianco di Bennacer. Ballottaggio anche sulla trequarti tra De Ketelaere e Diaz per comporre con Leao il tandem che agirà alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere Origi. In difesa si scalda Kjaer per completare il reparto con Kalulu e Thiaw.

Milan-Salernitana, le scelte di Paulo Sousa

Paulo Sousa, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1, con Kastanos e Candreva ad agire alle spalle dell'unica punta Piatek. Attenzione però anche alla carta Dia, che potrebbe essere utilizzata dal tecnico per dare maggior consistenza al proprio reparto offensivo. In mezzo al campo il tandem formato da Coulibaly e Crnigoj, con Bradaric a sinistra ed uno tra Mazzocchi e Sambia a destra. In difesa Daniliuc e Bronn si contendono una maglia per affiancare Gyomber e Pirola. Ochoa tra i pali.

Milan-Salernitana, le probabili formazioni

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Bennacer, Krunic, Hernandez; De Ketelaere, Leao; Origi. All. Pioli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. All. Paulo Sousa

Milan-Salernitana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Salernitana, in programma lunedì 13 marzo alle 20.45 a San Siro e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 214 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.