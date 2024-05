Milan-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Quella contro la Salernitana, per Stefano Pioli, sarà l'ultima partita sulla panchina del Milan. Il club rossonero, tramite un comunicato ufficiale, ha infatti annunciato l'interruzione del rapporto con il tecnico, che lascerà il Diavolo dopo quasi cinque anni, durante i quali ha conquistato anche uno scudetto. E l'allenatore di Parma spera di poter salutare l'intero ambiente con una vittoria contro un avversario ormai da tempo già matematicamente retrocesso.

Milan-Salernitana, le scelte di Pioli

Pioli, per l'ultima partita sulla panchina del Milan, dovrà nuovamente fare a meno di Maignan, costretto ai box per un problema fisico. Tra i pali, quindi, ci sarà spazio per Sportiello. In difesa torna invece a disposizione Gabbia, che ha scontato la squalifica: l'ex Villarreal comporrà la coppia centrale con Tomori (terzini Calabria ed Hernandez). In mezzo al campo certi del posto Reijnders e Bennacer, con l'altra maglia contesa da Adli e Musah. A guidare l'attacco Giroud, con Leao e Pulisic ai lati del francese.

Milan-Salernitana, le scelte di Colantuono

Colantuono, privo dello squalificato Basic, si affiderà al 3-4-2-1, con Ikwuemesi e Weissman a contendersi una maglia al centro dell'attacco. Sulla trequarti spazio per Tchaouna e Kastanos, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Sambia, Coulibaly, Maggiore e Zanoli. In difesa, a protezione del portiere Fiorillo, Pierozzi, Pasalidis e Pirola.

Milan-Salernitana, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Pirola; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Tchaouna, Kastanos; Ikwuemesi. All. Colantuono

Milan-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Salernitana, in programma sabato 25 maggio alle 20.45 a San Siro e valevole per l'ultima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.