Milan-Salisburgo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Novanta minuti per restare in Champions League. Il Milan sfida il Salisburgo domani alle 21 a San Siro per accedere agli ottavi di finale nell'ultima giornata del girone. I rossoneri hanno il vantaggio di poter vincere o pareggiare per passare visto che hanno un punto di vantaggio sugli austriaci.

Milan-Salisburgo: le scelte di Pioli

Il Milan si presenta con la solita lunga lista di assenti, non ci saranno Ibrahimovic, Maignan, Florenzi e Calabria. In porta confermato Tatarusanu, probabile la conferma di Gabbia nel cuore della difesa con Kalulu spostato a destra. In mediana tornano Tonali e Bennacer, mentre alle spalle di Giroud, Brahim Diaz e Messias giocheranno insieme a Leao.

Milan-Salisburgo: le scelte di Jaissle

Gli austriaci si affideranno alla propria coppia gol formata da Okafor e Adamu, entrambi già in doppia cifra con 11 e 10 reti stagionali in questa competizone con il secondo che ha segnato tre volte in Champions League. Confermato il solito 4-3-1-2 con Gourna-Doutah in regia e i due centrali di difesa davanti a Kohn che saranno Wober e Pavlovic, nel mirino di alcuni grandi club d'Europa tra cui, si dice, la Juventus.

Milan-Salisburgo: probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

Milan-Salisburgo in diretta tv e streaming

La sfida decisiva per il passaggio del turno in Champions League sarà trasmessa in esclusiva e quindi solamente da Amazon Prime Video. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini mentre al commento tecnico ci sarà Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero che proprio con il Milan ha alzato la coppa dalle grandi orecchie.