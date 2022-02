Milan - Sampdoria 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il gol lampo di Leao regala i tre punti al Milan contro una Sampdoria che paga subito la leggerezza di Bereszynski, ma poi rimane in partita fino alla fine, senza però riuscire ad avere grossissime occasioni per il pareggio. È invece il Milan ad averne diverse per il raddoppio, ma Falcone è straordinario e dimostra ancora una volta di meritare la fiducia tra i pali: parata mostruosa al 44' su un tiro di Messias indirizzato all'angolino, poi ancora miracoli nella ripresa: al 59' e al 70' su Giroud (prima su una mezza rovesciata e poi su un colpo di testa insidioso) e all'81' su Rebic. Nel mezzo un paio di tentativi di Candreva, senza grossi brividi per Maignan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi (44' st Kalulu); Tonali, Bennacer (30' st Krunic); Messias (12' st Saelemaekers), Diaz (12' st Kessie), Leão (12' st Rebic); Giroud. A disposizione: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré; Bakayoko, Castillejo, Maldini. ALL.: Pioli.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Magnani; Conti (8' st Vieira), Candreva (40' st Sabiri), Rincón (38' st Quagliarella), Thorsby (8' st Ekdal), Murru (8' st Augello); Sensi; Caputo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Bonfanti, Ferrari, Trimboli, Supriaha. ALL.: Giampaolo.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORI: 8' pt Leao (M)

NOTE: Ammoniti: Romagnoli, Diaz, Bennacer (M); Rincon (S). Recupero: 5' pt, 3' st.

