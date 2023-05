Milan-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una settimana difficilissima, quella vissuta dal Milan. I rossoneri, dopo il ko dell'andata, sono stati superati anche nella semifinale di ritorno dall'Inter, dicendo così addio alla Champions League. Al Diavolo, adesso, come unico obiettivo raggiungibile rimane il quarto posto in campionato, oggi distante quattro lunghezze. Ecco perché quindi, nella gara contro la Sampdoria, in programma sabato 20 maggio alle 20.45 a San Siro, gli uomini di Stefano Pioli dovranno necessariamente andare a caccia della vittoria. Un impegno, sulla carta, agevole, dato che i blucerchiati sono già matematicamente retrocessi in serie B.

Milan-Sampdoria, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida con la Sampdoria, dovrà fare a meno di Bennacer, per il quale la stagione è già finita dopo l'infortunio al ginocchio riportato nel corso della sfida di Champions contro l'Inter. Modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Saelemaekers in vantaggio su Messias per completare con Diaz e Leao la linea dei trequartisti che agiranno alle spalle dell'unica punta Giroud. In mezzo al campo ancora Krunic al fianco di Tonali, mentre al centro della difesa potrebbe rivedersi Kjaer al fianco di Tomori. Terzini Calabria ed Hernandez.

Milan-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Stankovic, dall'altra parte, si affiderà al 3-5-2, con Gabbiadini e Quagliarella a comporre il tandem d'atatcco. In mezzo al campo Winks, Rincon e Djuricic con Zanoli e Augello sulle corsie esterne, mentre la linea difensiva sarà formata da Gunter, Nuytinck e Amione. Tra i pali Ravaglia.

Milan-Sampdoria, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Sampdoria (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic

Milan-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Sampdoria, in programma sabato 20 maggio alle 20.45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.