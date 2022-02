Milan-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sogna la vetta il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, grazie alla vittoria nel derby della scorsa settimana, si sono portati ad una sola lunghezza di distanza dall'Inter capolista ed in caso di mancata vittoria dei nerazzurri nella super sfida contro il Napoli, in programma sabato 12 febbraio alle 18, potrebbero portarsi al comando della classifica. Per farlo il Diavolo avrà però bisogno dei tre punti contro la Sampdoria nella gara in calendario domenica 13 febbraio alle 12.30 a San Siro e valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Un match non privo di insidie, visto che i blucerchiati, nell'ultimo turno, hanno dimostrato di aver trovato nuovo entusiasmo con la vittoria per 4-0 rifilata al Sassuolo. Ma Giroud e compagni, galvanizzati anche dalla netta affermazione contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, non vogliono lasciarsi sfuggire l'intera posta in palio.

Milan-Sampdoria, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro la Sampdoria, dovrà fare nuovamente a meno di Ibrahimovic, ancora alle prese con il problema al tendine d'Achille. Out anche Theo Hernandez, fermato dal giudice sportivo. Il modulo di partenza dei rossoneri sarà il consueto 4-2-3-1, con Giroud al centro dell'attacco sostenuto alle sue spalle da Diaz, Leao ed uno tra Saelemaekers (in leggero vantaggio) e Messias. In mezzo al campo Kessie è favorito su Bennacer per affiancare Tonali, mentre in difesa si rivedrà dal primo minuto Tomori al fianco di Romagnoli. Terzini Florenzi e Calabria, tra i pali Maignan.

Milan-Sampdoria, le scelte di Giampaolo

Giampaolo, per la gara contro i rossoneri, dovrà fare a meno degli infortunati Yoshida, Quagliarella, Damsgaard e Gabbiadini, per il quale la stagione è già finita. Modulo di riferimento sarà il 4-3-2-1, con Caputo sostenuto in attacco da Sensi e Candreva (dovrebbe partire dalla panchina il nuovo arrivato Giovinco). A centrocampo spazio per Ekdal, Rincon e Thorsby, mentre in difesa ci saranno Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. Ballottaggio tra i pali tra Audero e Falcone.

Milan-Sampdoria, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Rincon, Thorsby; Candreva, Sensi; Caputo. All. Giampaolo

Milan-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.