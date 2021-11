Milan - Sassuolo 1-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Un buon Milan per un tempo, con diversi affondi in contropiede e Ibra che finisce in fuorigioco troppe volte. Al 21' arriva anche il gol: Romagnoli colpisce di testa dall'area piccola su cross da calcio d'angolo e insacca. Passano tre minuti e Scamacca, servito da Raspadori, si trova solo al limite dell'area: scarica il destro e viola la porta tornata ad essere difesa da Mike Maignan dopo un lungo stop per infortunio. All'intervallo, però, gli emiliani arrivano con un prezioso vantaggio. Poi il crollo rossonero nella ripresa e un gran Sassuolo che la chiude e poi deve solo gestire con la squadra di Pioli in dieci nel finale.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (24' st Pellegri), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bakayoko (1' st Kessie), Bennacer (16' st Tonali); Saelemaekers, Brahim Diaz (1' st Messias), Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Conti, Gabbia, Kyatengwa, Krunic, Maldini. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (35' st Harroui), Lopez, Henrique (35' st Toljan); Berardi (35' st Traore), Scamacca (14' st Defrel), Raspadori (45' st Chiriches). A disposizione: Pegolo, Satalin, Rogerio, Peluso, Magnanelli. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 21' pt Romagnoli (M), 24' pt Scamacca (S), 33' pt autorete Kjaer (M), 21' st Berardi (S).

NOTE: Espulsi: Al 32' st Romagnoli (M) per gioco scorretto. Ammoniti: Bennacer, Hernandez, Tonali, Kjaer (M), Lopez, Raspadori (S). Recupero: 1'pt.

