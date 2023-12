Milan-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Un periodo non semplice, quello che sta vivendo il Milan. I rossoneri, nell'ultimo turno, sono stati fermati sul pari dalla Salernitana fanalino di coda del torneo e adesso, nella gara contro il Sassuolo valevole per la 18esima giornata del campionato di serie A, hanno urgente bisogno di tornare alla vittoria. Attenzione, però, ai neroverdi: la formazione di Dionisi, malgrado una situazione di classifica non brillante (Berardi e compagni hanno soltanto tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione), sono stati infatti capaci di battere già Inter e Juventus.

Milan-Sassuolo, le scelte di Pioli

Difesa in piena emergenza per Stefano Pioli, che, dopo Thiaw e Kalulu, ha perso anche Tomori, il cui rientro in campo è previsto non prima di due mesi. A comporre la coppia centrale con Kjaer potrebbe quindi toccare al giovane Simic, in rete al debutto contro il Monza, altrimenti verrà adattato Hernandez (in questo caso dentro Florenzi sulla corsia mancina), A centrocampo out Musah: insieme a Loftus-Cheek e Reijnders probabile spazio per Bennacer, favorito su Krunic. In attacco il tridento formato da Pulisic, Giroud e Leao.

Milan-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Dionisi, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Berardi, Laurienté e Castillejo (in ballottaggio con Bajrami) ad agire alle spalle di Pinamonti. A centrocampo non ci sarà Boloca, out per infortunio: al fianco di Henrique spazio quindi per Thorstvedt. In difesa Erlic e Ferrari a comporre la coppia centrale, con Toljan a destra e Pedersen a sinistra.

Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Thorstvedt, Henrique; Berardi, Laurienté, Castillejo; Pinamonti. All. Consigli

Milan-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Sassuolo, in programma sabato 30 dicembre alle 18 a San Siro e valevole per la 18esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.