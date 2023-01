Milan-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Momento complicatissimo per il Milan. I rossoneri, che nel 2023 hanno vinto soltanto una gara, quella dello scorso 4 gennaio contro la Salernitana, sono reduci da due pesantissimi ko: prima il 3-0 incassato contro l'Inter in Supercoppa Italiana, poi il 4-0 subìto dalla Lazio in campionato. Numeri che testimoniano una vera e propria crisi, alla quale il Diavolo dovrà cercare di porre fine già dalla sfida con il Sassuolo, in programma domenica 29 gennaio alle 12.30 a San Siro e valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui la formazione di Stefano Pioli, seconda in classifica a -12 dal Napoli capolista, è praticamente obbligata alla vittoria. Anche i neroverdi, tuttavia, hanno bisogno di punti, dato che la recente striscia negativa li ha fatti scivolare a ridosso della zona retrocessione.

Milan-Sassuolo, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Sassuolo, dovrà fare i conti con le assenze di Tomori, messo ko da un problema muscolare nel corso della sfida contro la Lazio, e Bennacer, fermato dal giudice sportivo. Recuperati, invece, Calabria ed Hernandez, che agiranno rispettivamente a destra e a sinistra nella difesa a quattro rossonera (in mezzo spazio per Kjaer e Kalulu). A centrocampo è ballottaggio tra Krunic e Pobega per affiancare Tonali, mentre sulla trequarti potrebbe rivedersi De Ketelaere insieme a Saelemaekers e Leao. A guidare l'attacco Giroud.

Milan-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Dionisi, dall'altra parte, dovrebbe essere nuovamente costretto a fare a meno di Consigli e Pinamonti. In porta, quindi, ci sarà Pegolo, mentre al centro dell'attacco, nel 4-3-3 neroverde, è ballottaggio serrato tra Defrel ed Alvarez (ai lati certi del posto Berardi e Laurientè). A centrocampo Maxime Lopez in cabina di regia, con Frattesi e Traorè ai suoi lati. In difesa Kyriakopoulos insidia Rogerio per completare il reparto con Toljan, Erlic e Ferrari.

Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Alvarez, Laurientè. All. Dionisi

Milan-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Sassuolo, in programma domenica 29 gennaio alle 12.30 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.