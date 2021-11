Milan-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare alla vittoria dopo il ko di Firenze. Il Milan, reduce dal blitz sul campo dell'Atletico Madrid in Champions League, vuole tornare a sorridere anche in campionato andando a caccia dell'intera posta in palio nella gara contro il Sassuolo, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 15 di domenica 28 novembre). I rossoneri guidano al momento la classifica insieme al Napoli con i loro 32 punti, quattro più dell'Inter, prima inseguitrice del tandem di testa. I neroverdi, invece, viaggiano a quota 15 ed hanno raccolto solamente un punto nelle ultime tre partite (pareggio con il Cagliari, sconfitte con Empoli e Udinese).

Milan-Sassuolo, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Sassuolo, dovrà fare a meno di Giroud, alle prese con una lesione del bicipite femorale, oltre che dei lungodegenti Castillejo, Calabria e Rebic. Al centro dell'attacco, nel 4-2-3-1 rossonero, ci sarà quindi ancora spazio per Ibrahimovic, sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers, Diaz e Leao, con Messias pronto ad entrare a gara in corso. In mezzo al campo Tonali e Kessie sono insidiati da Bennacer, mentre in difesa ci sarà spazio per Kalulu (ma si candida anche Florenzi), Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In porta potrebbe esserci il rientro di Maignan al posto di Tatarusanu.

Milan-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Stesso modulo dall'altra parte per Dionisi, che dovrà fare a meno degli infortunati Boga e Djuricic e dello squalificato Frattesi. A guidare l'attacco dovrebbe esserci Scamacca, insidiato però da Defrel, sostenuto alle sue spalle da Berardi, Raspadori e Traore. In mezzo al campo certo del posto Lopez, con l'altra maglia contesa da Magnanelli, Henrique ed Harroui. Pacchetto difensivo formato da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio, in porta Consigli.

Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

Milan-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata ad Edoardo Testoni, commento tecnico di Marco Parolo.