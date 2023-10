La misteriosa scomparsa di Roback, attaccante del Milan in prestito al Norrköping Tidningar

Dietro la sparizione di Emil Roback, giovane attaccante di proprietà del Milan, in prestito agli svedesi del Norrköping Tidningar, potrebbero esserci le tante (forse troppe), delusioni accumulate nel suo tormentato inizio di carriera. Delusioni che potrebbero averlo spinto ad appendere gli scarpini al chiodo a soli vent’anni. Per i talenti in erba non è mai facile riuscire ad ambientarsi in nuove squadre, con altri compagni ed allenatori. Per questo motivo, spesso, i ragazzi vengono seguiti dalle società in modo tale che si adattino il prima possibile. Emil è forse la dimostrazione vivente di queste enormi difficoltà.

La scomparsa

Secondo quanto riportato dal direttore sportivo della stessa squadra, Tony Martinsson, il ventenne sarebbe sparito da circa due settimane: "Voglio sapere che sta bene – spiega il dirigente –. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare: voglio che venga qui. Possiamo trovare un piano che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni".

L'attaccante, ad agosto, aveva dichiarato in un’intervista che il suo prestito non stava andando come sperava: "Non è andata come previsto - aveva dichiarato - lo dico io stesso. Prendo questa esperienza come viene. Poi dipende anche dall'allenatore, ma io cerco di dare sempre il massimo".

Una carriera in salita

Emil Robackm, classe 2003, nasce a Norrkoping, in Svezia. Il giovane attaccante muove i primi passi della sua carriera nelle giovanili della squadra della sua città, prima di passare all'IK Sleipner e successivamente al Vasterhaninge IF. Nel 2020 firma il promo contratto da professionista con l’Hammarby, ma viene subito girato in prestito all'IK Frej, club affiliato di terza divisione.

Sembra l’anno della svolta: ad agosto, su consiglio di Zlatan Ibrahimovic (co-proprietario dell’Hammarby), l’attaccante passa al Milan che lo paga circa un milione e mezzo di euro. Pur trovando pochissimo spazio in prima squadra, esordisce nel gennaio del 2022 nel match di Coppa Italia vinto per 3-1 contro il Genoa, giocando nei minuti finali della partita.

Tuttavia, la carriera del giovane talento non decolla: i rossoneri lo cedono in prestito al suo primo club, dove colleziona panchine e tribune. Quella di Robackm è una storia che in altri tempi avrebbe trovato spazio nella rubrica "Fenomeni Parastatali" della trasmissione "Mai dire Gol". Ovviamente la speranza è che il ragazzo superi questo momento e trovi la sua strada, dentro o fuori il rettangolo di gioco.