Milan, tre motivi per credere nello scudetto

Operazione sorpasso riuscita. Il Milan, grazie alla vittoria per 1-0 sulla Sampdoria ed il contemporaneo pareggio tra Napoli e Inter, si è portato in testa alla classifica di Serie A scavalcando i cugini nerazzurri (che hanno però una gara in meno). Una leadership che certifica l'ottimo momento di forma attraversato dalla formazione di Stefano Pioli, che, dopo il clamoroso ko interno con lo Spezia, ha saputo rialzare la testa trovando prima il pareggio contro la Juventus e poi le vittorie con Inter, Lazio (in Coppa Italia) e, appunto, Sampdoria. Un ruolino di marcia che adesso, quando al termine del torneo mancano tredici giornate, fa sognare ai tifosi rossoneri lo scudetto.

Tre motivi per cui il Milan può credere nello scudetto

L'esplosione di Leao

Dopo due stagioni trascorse tra alti e bassi, Leao sembra finalmente aver trovato la consacrazione. Il portoghese è ormai diventato uno dei punti fermi di Stefano Pioli, che mai rinuncia alla rapidità e all'imprevedibilità dell'ex Lilla. L'attaccante, nel giro di poche settimane, ha compiuto un enorme salto di qualità, divenendo letale anche in zona gol, come dimostrano le sei reti segnate nelle ultime otto apparizioni tra campionato e Coppa Italia.

Saracinesca Maignan

Inutile negarlo, la scorsa estate l'addio di Donnarumma sembrava lasciare un vuoto incolmabile tra i pali rossoneri, ma Mike Maignan, trasformatosi anche in uomo assist nella partita contro la Sampdoria, ne ha saputo raccogliere l'eredità senza farne sentire la mancanza. Sicuro, reattivo, sempre concentrato: nei momenti di gara più sofferti il portiere francese sa sempre come tenere a galla i suoi.

La forza del gruppo

Il motivo per cui credere maggiormente nello scudetto, però, è la forza del gruppo. A livello tecnico l'Inter sembra infatti avere qualcosa in più dei rossoneri, che però, nel corso di questi mesi, hanno trovato un'alchimia di squadra tale da sopperire ad alcune lacune. Ed è proprio questo il più grande merito di Stefano Pioli, che, malgrado un gruppo giovane e senza troppe stelle, ha saputo dare un'impronta chiara alla sua formazione, con risultati e prestazioni che non risentono troppo degli eventuali assenti.