Tre motivi per cui il Milan può vincere nuovamente lo scudetto

Un trionfo, quello dello scorso anno, quasi inaspettato. Il Milan, nel passato torneo, è riuscito a battere la concorrenza conquistando quello scudetto che, nella Milano rossonera, mancava da ben dieci anni. Un tricolore che il Diavolo cercherà di difendere anche nella nuova, ed ormai imminente, stagione dagli assalti di Inter, Juventus, Roma, Napoli e Lazio. Compito certamente non semplice, ma neanche impossibile per una squadra, come quella di Pioli, cresciuta enormemente in personalità ed autostima.

Perché il Milan può fare il bis

Identità e forza del collettivo

È un'identità forte, quella che ha saputo costruire Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha saputo infondere alla sua squadra non solo i dogmi tattici, ma anche uno spirito di coesione e di unione che fa sentire tutti partecipi del progetto, anche coloro che trovano meno spazio. Non a caso, anche nella passata stagione, nello spogliatoio rossonero non si sono mai registrati malumori e tensioni: tutti sono a servizio del gruppo ed ognuno è indispensabile per il collettivo.

Il fattore De Ketelaere

È giovane ed il suo impatto nel nostro campionato è tutto da valutare, ma Charles De Ketelaere può essere il valore aggiunto di questo Milan. I rossoneri, nel corso della passata stagione. hanno palesato le maggiori difficoltà di fronte a squadre chiuse, a causa della mancanza, sulla trequarti, di un elemento capace di trovare l'imbucata giusta e di creare la superiorità numerica. Qualità che proprio il belga ha nel proprio Dna: ecco perché il suo arrivo, passato forse più sottotono rispetto a quelli di Lukaku all'Inter e di Di Maria e Pogba alla Juventus, potrebbe incidere pesantemente nella corsa scudetto.

Le fragilità delle avversarie

Ammettiamolo, il Milan, nella scorsa stagione, è stato capace di vincere lo scudetto anche grazie alle difficoltà delle avversarie, in particolare di Inter e Juventus, formazioni che hanno deluso quelle che erano le aspettative iniziali. Mancanze che probabilmente, malgrado gli innesti sul mercato, non sono state ancora risolte del tutto. Ed il Milan, che al contrario sembra crescere di settimana in settimana, è nuovamente pronto ad approfittarne.