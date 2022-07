Milan, svelata la seconda maglia per la stagione 2022/2023: le foto

Bianca, con sette righe rossonere che rappresentano le sette Champions League vinte dal Diavolo nel corso della sua storia, da Wembley, nel 1963, ad Atene, nel 2007. È così che si presenta la seconda maglia del Milan per la stagione 2022/2023, quella in cui la formazione di Stefano Pioli tenterà di difendere il tricolore conquistato lo scorso maggio. E proprio il tricolore spicca al centro della divisa firmata Puma, affiancato dallo stemma del club. Rifiniture rosse e nere, poi, anche sul colletto, a V, e sulle maniche, per una maglia che si rifà alla tradizione e, in particolare, alla tenuta da trasferta del 1984/1985.

La nuova maglia, che debutterà sabato 23 luglio in occasione dell'amichevole contro lo Zalaegerszegi in Ungheria, è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto performante ULTRAWEAVE e dalla tecnologia DryCELL per la massima traspirazione, che la rende la più leggera e confortevole mai realizzata da PUMA. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% ed è dotata della tecnologia DryCELL ?in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo. Sia la maglia Authentic che la Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.

"Il Milan è un club che guarda sempre al futuro, senza mai dimenticare la sua tradizione e il suo heritage - ha affermato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan -. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di presentare questa nuova maglia, che mescola il grande passato di AC Milan con il suo spirito innovativo e il suo stile elegante, creando così un nuovo prodotto che siamo sicuri avrà un'ottima risonanza tra i nostri oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. È una maglia ricca di simbolismi, con il white kit che rappresenta una parte iconica di ciò che siamo e le sette strisce che rappresentano gli incredibili successi del Club in Europa".

"Avendo indossato l'originale Away kit 1984/85 - ha dichiarato il vicepresidente onorario Franco Baresi -, mi piace molto l'ispirazione della nuova maglia per la prossima stagione. La maglia bianca ha da sempre un significato speciale per tutti i tifosi del Milan, perché è un simbolo del successo globale del nostro amato Club".